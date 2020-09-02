شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أسير فلسطيني من بيت لحم في سجون الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

استشهد أسير فلسطيني من بيت لحم في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان له عن استشهاد الأسير داوود طلعت الخطيب من بيت لحم في سجن "عوفر".

وقال النادي، إنه وفقاً للرواية المتوفرة، فقد تعرض الأسير الخطيب لجلطة قلبية، وهو محكوم عليه بالسجن 18 عاماً، وتبقى من محكوميته عدة أشهر.