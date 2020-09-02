شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ليبيا تمر بمنعطف خطر والان نبدء بالتفاصيل

دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مجلس الأمن إلى تقديم الدعم إلى الدولة الأفريقية ليس فقط بالكلمات، بل بالأفعال أيضاً، مشيرةً إلى أن ليبيا تمر بمنعطف خطر وتقف عند نقطة تحوّل حاسمة.

جاء ذلك خلال إحاطة افتراضية قدمتها وليامز، أمام مجلس الأمن اليوم لعرض آخر التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا.

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وأكدت وليامز أن مساعدة مجلس الأمن ستحدد ما إذا كانت البلاد ستنزلق إلى أعماق جديدة من الانقسام والفوضى أو تتقدم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

واستعرضت ستيفاني وليامز آخر التطورات على الأرض، حيث تستمر المواجهة المضطربة حول سرت، ما يعرّض حياة سكان المدينة البالغ عددهم 130 ألف شخص للخطر، فضلاً عن البنية التحتية النفطية الحيوية للبلاد التي تشكل شريان الحياة الاقتصادي.

وأشارت إلى أن النشاط العسكري منذ ٨ يوليو يمثّل انتهاكاً مقلقاً لسيادة ليبيا، وانتهاكاً صارخاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وللالتزامات التي تعهّد بها المشاركون في مؤتمر برلين.