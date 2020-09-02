مقتل برلماني يمني في معارك ضد الحوثيين بمأرب

قُتل برلماني يمني وقيادي بارز بالمقاومة الشعبية، الأربعاء، في معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقالت مصادر برلمانية، لـ"الخليج 365"، إن البرلماني ونائب قائد مقاومة صنعاء، ربيش علي وهبان العليي، قتل أثناء تقدمه الصفوف الأولى للمقاومة الشعبية بجبهة "المخدرة"، في صرواح، غربي مأرب.

ونعى البرلمان اليمني، مساء الأربعاء، رحيل النائب "العليي"، وقال إنه "استشهد في ميادين الشرف والبطولة وهو يدافع عن الوطن ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية"، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأشار البرلمان، في بيان النعي، إلى أنه "فقد واحدًا من أشجع رجاله والذي كان مثلاً للعطاء والصدق والمثابرة من أجل الوطن".

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ولفت إلى أن النائب "العليي" كان من أبرز الشخصيات القبلية المحنكة التي لها إسهاماتها الوطنية.

كما بعث الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، برقية عزاء في رحيل النائب "ربيش العليي"، أشارت إلى أنه قتل وهو يقود "هجومًا مضادًا" على مليشيا الحوثي بجبهة صرواح.

وفيما أشاد بالبطولات، التي سطرها مع قبائل ورجال مأرب واليمن للدفاع عن الوطن ضد مليشيات الحوثي الكهنوتية المدعومة إيرانيًا، أشار هادي، إلى أن الوطن خسر برحيل "العليي" أحد أبرز الشخصيات الإجتماعية والسياسية التي كان لها دور كبير في مواجهة المشروع الإيراني الذي تحاول مليشيا الحوثي نقله إلى اليمن.

كما بعث رئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك، برقية عزاء مماثلة، أكدت أن النائب "العليي" كان أحد الشخصيات البارزة في معركة استعادة الدولة وحماية النظام الجمهوري والمكتسبات الوطنية.

وكان الجيش الوطني، قد تمكن في وقت سابق الأربعاء من إحباط محاولة تسلل حوثية في مديرية "صرواح" وكبد المليشيا الانقلابية قتلى وجرحى، وفقا لمصادر عسكرية.