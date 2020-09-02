تسمم نافالني يثير غضبا دوليا.. وموسكو مستعدة للتعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت ألمانيا، الأربعاء، أن المعارض الروسي أليكسي نافالني، تعرض لتسمم بغاز الأعصاب، وأن موسكو ضالعة في الواقعة، ما أثار ردود فعل وإدانات دولية وغضب واسع.



واستدعت برلين السفير الروسي سيرجي نيتشاييف، حيث أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن "الحكومة الألمانية مرة أخرى بصورة قاطعة لتوضيح خلفية تسميم أليكسي نافالني بعد ثبوتها حاليا بشكل كامل، وبشفافية تامة".

ضغوط ألمانية

ومارست المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، ضغوطاً على موسكو لتقديم إيضاحات بعد نشر تحاليل في ألمانيا تثبت تعرّض نافالني للتسميم بواسطة غاز أعصاب "من نوع نوفيتشوك".

وسبق أن استُخدمت هذه المادة لتسميم العميل السابق المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا عام 2018 في إنجلترا، وأثارت القضية حينها أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو.

وأجرى مختبر تابع للقوات المسلحة الألمانية فحوصاً معمقة لنافالني الذي أُدخل إلى المستشفى في برلين في أواخر أغسطس/ آب، سمحت برصد استخدام هذه المادة السامة.

وأكدت الحكومة الألمانية أن هذه الفحوص أعطت "دليلاً قاطعاً على وجود مادة كيميائية عصبية سامة من نوع نوفيتشوك" لدى نافالني.

وهذه المادة السامة بدرجة عالية والتي طوّرها السوفيات في السبعينات هي سلاح كيميائي وتكون غالباً على شكل مسحوق ناعم يمكن أن يخترق مسام الجلد أو الجهاز التنفسي.

وأوضح مستشفى "شاريتيه" في برلين حيث يعالج نافالني في بيان أن المعارض البالغ 44 عاماً لا يزال "في حال خطيرة" لكن وضعه الصحي "يواصل التحسن".

الناتو يدين

وندد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني "المثير للصدمة" بواسطة مادة سامة من نوع نوفيتشوك على ما أكدت برلين، مطالبا روسيا بالتحقيق في القضية.

وقال ستولتنبرج، في بيان، إن "الحكومة الألمانية أعلنت أن أليكسي نافالني كان ضحية هجوم بمادة سامة للأعصاب من نوع نوفيتشوك. هذا مثير للصدمة، وأدينه بأشد العبارات".

عمل "حقير وجبان"

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي تعرّض للتسميم بحسب برلين كان ضحية "عمل حقير وجبان".

وكتبت في تغريدة "إنه عمل حقير وجبان -- مرة جديدة"، في إشارة إلى استخدام المادة التي تمّ تطويرها في حقبة الاتحاد السوفياتي، لتسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال عام 2018 على الأراضي البريطانية.

وقالت إن "مرتكبي (هذا التسميم) يجب أن يُحاكموا".

وأدان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من جهته "بأشدّ العبارات تسميم" المعارض الروسي.

وذكّر بأن المواد السامة للأعصاب من نوع نوفيتشوك "طوّرها الاتحاد السوفياتي وبعدها روسيا".

وأشار في بيان إلى أن "اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية مهما كانت الظروف هو أمر غير مقبول إطلاقاً ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

Advertisements

البيت الأبيض"قلق"

وأعرب البيت الأبيض، الأربعاء، عن "قلقه الشديد" لتأكيد ألمانيا أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرض للتسميم بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك.

وكتب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت في تغريدة أن "تسميم أليكسي نافالني مستهجن تماما" معربا عن "قلق الولايات المتحدة الشديد للنتائج التي أعلنت اليوم" في برلين.

ولفت إلى أن "روسيا سبق أن استخدمت في الماضي غاز الأعصاب نوفيتشوك" مؤكداً "سنعمل مع الحلفاء والمجتمع الدولي لمحاسبة الأشخاص المسؤولين في روسيا".

مثير للصدمة

ونددت فرنسا الأربعاء بـ"الاستخدام المثير للصدمة وغير المسؤول" لغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك ضد أليكسي نافالني، بحسب نتائج تحاليل أجريت للمعارض الروسي في ألمانيا وأثبتت تسميمه بهذه المادة المحظورة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان "أود التنديد بأشد العبارات بالاستخدام المثير للصدمة وغير المسؤول لمثل هذه المادة".

وتابع "نظرا إلى موقع نافالني السياسي في روسيا، يثير الاعتداء عليه تساؤلات ملحة. من مسؤولية السلطات الروسية الإجابة عليها".

لندن تطالب روسيا بالحقيقة

ودعت بريطانيا الأربعاء روسيا إلى "قول الحقيقة" بشأن مصير المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي تعرّض بحسب برلين للتسميم بواسطة مادة عصبية سامة من نوع نوفيتشوك، معتبرةً أن "من غير المقبول إطلاقاً" استخدام "سلاح كيميائي محظور".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "من غير المقبول إطلاقاً استخدام هذا السلاح الكيميائي المحظور مرة جديدة وأن يستهدف العنف من جديد شخصية معارضة روسية".

وأضاف "على الحكومة الروسية (...) أن تقول الحقيقة بشأن ما حصل لنافالني". وتعهّد "بالعمل بشكل وثيق مع ألمانيا وحلفائنا وشركائنا الدوليين لإثبات أن استخدام أسلحة كيميائية محظورة، أينما كان في العالم، له عواقب".

روسيا مستعدة "للتعاون التام"

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء، أن روسيا مستعدة "للتعاون التام" مع ألمانيا بشأن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي أعلنت برلين تعرضه للتسميم بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك.

وقال بيسكوف "إننا مستعدون ومهتمون بالتعاون بشكل تام وتبادل المعلومات حول هذا الموضوع مع ألمانيا"، وفق ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الرسمية.

لكنه أشار إلى أن ألمانيا لم تبلغ استخلاصاتها رسميا إلى روسيا.

وقال بيسكوف إن "النيابة العامة الروسية أرسلت طلبا رسميا إلى الطرف الألماني على أمل تلقي رد رسمي، كذلك عرض أطباؤنا نبادل معلومات رسمياً لكنهم للأسف لم يتلقوا ردا رسميا من زملائهم الألمان".

من جانبها، اتهمت وزارة الخارجية الروسية ألمانيا بممارسة "دبلوماسية المذياع" وبـ"الاستعاضة عن تعاون طبيعي بحملة إعلامية... غير آبهة لآليات التعاون القانونية القائمة".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر التلفزيون العام الروسي، إن "السفير الروسي في ألمانيا الذي تم استدعاؤه الأربعاء إلى وزارة الخارجية الألمانية، طالب بأدلة لكنه لم يحصل على أي جواب، أي وقائع، أي معلومات".