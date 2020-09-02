اخبار العالم

وزير الخارجية العماني يستقبل سفير الإمارات

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية العماني يستقبل سفير الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

وزير الخارجية العماني يستقبل سفير الإمارات

متابعات_ الخليج 365

التقى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان، محمد سلطان سيف السويدي، سفير الدولة لدى السلطنة.

 

Advertisements

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، مؤكداً حرص السلطنة على تعزيز التعاون المثمر مع دولة الإمارات والمضي به قدماً إلى آفاق أرحب على الصعد كافة.

 

من جانبه، أكد سفير الدولة عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، وما تتسم به من تطور مستمر على المستويات كافة، متمنياً لسلطنة عمان دوام التقدم والازدهار.

 

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العماني يستقبل سفير الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا