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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يفرض حظرا شاملا لمدة 24 ساعة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، عن فرض حظر تجوال شامل في مدينتي عمان والزرقاء، يوم الجمعة المقبل، وذلك لمدة 24 ساعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت السلطات الصحية الأردنية أعلنت عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".
وقال وزير الصحة الأردني: "تم تسجيل 64 حالة مصابة بفيروس كورونا، منها 51 حالة محلية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ويأتي هذا التطور في وقت أعلن الأردن عن إعادة تسيير الرحلات الجوية من مطار الملكة علياء اعتبارا من 8 سبتمبر الجاري.
وبلغ إجمالي إصابات كورونا في الأردن حتى الآن 2097 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات في البلاد 15 حالة، وتعافى أكثر من 1500 شخص من فيروس كورونا.
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