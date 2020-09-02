أسعار الذهب تهوي بفعل انتعاش الدولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تراجع الذهب أكثر من 1.5 بالمئة اليوم الأربعاء بالتوازي مع ارتفاع الدولار وانتعاش قوي لقطاع الصناعات التحويلية الأمريكي بما غذى التوقعات لتعاف سريع للاقتصاد الذي يعصف به فيروس كورونا.



وفي الساعة 17.50 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.6 بالمئة إلى 1939.66 دولار للأوقية. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7 بالمئة لتسجل 1944.70 دولار عند التسوية.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي أند إف مان لأسواق المال، "العامل الرئيسي هو ارتفاع الدولار. (الذهب) يتحرك عكس اتجاه الدولار تماما اليوم،" مضيفا أن رقم طلبيات المصانع الأمريكية الجيد لشهر يوليو نال من المعدن أيضا.

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وارتفع الدولار 0.5 بالمئة، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في أكثر من عامين الذي سجله خلال الجلسة السابقة.

لكن الذهب يظل مرتفعا حوالي 27 بالمئة منذ بداية السنة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 27.27 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة ليسجل 2243.19 دولار.

ونزل البلاتين 4.2 بالمئة إلى 901.62 دولار للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أقل سعر له فيما يقرب من أسبوعين.