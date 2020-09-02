محمد بن زايد والرئيس الكولومبي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من إيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا، تناول علاقات الصداقة ومستوى التعاون المشترك بين البلدين وإمكانات تنميته في مختلف الجوانب بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.



Advertisements

وبحث خلال الاتصال، مستجدات جائحة "كورونا" في البلدين وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدولي المشترك للتصدي للجائحة ومعالجة آثارها الاقتصادية والإنسانية على المستوى العالمي.

كما تناول الاتصال مجالات التعاون بين البلدين خاصة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، في ظل سعيهما المشترك إلى تطوير آفاقها وتنويعها بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب الرئيس الكولومبي عن جزيل شكره وتقديره للمساعدات الطبية و" أجهزة الكشف عن فيروس كورونا التي قدمتها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي في بلاده، والتي يستفيد منها الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس "كوفيد – 19".