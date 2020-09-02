شكرا لقرائتكم غارات إسرائيلية على مطار "تيفور" العسكري في حمص بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية والحدث مساء الأربعاء، بأن غارات إسرائيلية استهدفت مطار "تيفور" العسكري في حمص بسوريا. وقالت وكالة الأنباء العربية السورية نقلا عن مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الأربعاء صواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه مطار التياس، المعروف أيضا باسم التيفور، بمحافظة حمص فأسقطت معظمها. ونقلت الوكالة عن المصدر العسكري قوله أيضا "اقتصرت الخسائر على الماديات". ورفض متحدث عسكري إسرائيلي التعليق على الحادث.

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