شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب يؤكد نجاح "التنسيقية" دفع البعض للهجوم عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد صبرى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية لديها ضوابط واضحة وصريحة للانضمام لها، وهذه الضوابط معلنة ومعروفة، موضحا أن هناك ممثلا لكل حزب في التنسيقية، تم عقد لقاءات معهم قبل انضمامهم للحزب، موضحا أن شكل التنسيقية تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تنسيقية شباب الأحزاب أصبحت أكبر الكيانات السياسية التى توفر كوادر شبابية عديدة، موضحا أن كل عضو لابد أن تتوافر لديه معايير تؤهله للتواجد.

وبشأن ادعاءات دعاء خليفة حول التنسيقية، قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ضوابط التنسيقية معروفة للانضمام لها، وهى لم تتوافر مع دعاء خليفة التى تقدمت بطلب للانضمام للتنسيقية ولكن لم يتم قبولها لأنها لا تتفق مع ضوابط التنسيقية وعلى رأسها السن، موضحا النجاح الذى حققته التنسيقية سواء في حركة نواب المحافظين من خلال وصول 6 أعضاء من التنسيقية لمنصب نواب المحافظين، بجانب وصول 5 شباب أحزاب سياسية إلى مجلس الشيوخ، والنجاح المستمر على مدار عامين دفع البعض للهجوم على التنسيقية.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن البعض له أجندات لا تنطبق مع مبادئ التنسيقية، لافتا إلى أن بيان التنسيقية جاء للرد على الأكاذيب التي يرددها البعض، متابعا: التنسيقية بابها مفتوح لكل من يريد الانضمام لها ولكن ينطبق عليه الشروط التي حددها التنسيقية، ولن نقبل بأى تجاوز ضد التنسيقية.