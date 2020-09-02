شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد حسن البنا.. الشيطان يعظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت صحيفة ماريان الفرنسية النسوية إعلان طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، افتتاح مؤسسة تقدم دورات فى القضايا الإنسانية والأخلاقية وحقوق المرأة، وفى هذا السياق قالت الصحيفة: "من الممكن أن تكون واعظاً وتدافع عن الفضيلة بينما أنت متهم بالاغتصاب، والدليل ما أعلنه طارق رمضان على صفحته على فيس بوك".

وأعلن طارق رمضان عبر صفحته على "فيسبوك" عن افتتاح مؤسسة فى منتصف أكتوبر المقبل، تقدم دورات فى الإنسانية والنسوية والأخلاق، على حد قوله، لكن الموقع لا يزال مجهولا.