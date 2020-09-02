شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز يرد على أكاذيب دعاء خليفة: تحاول تصوير نفسها على أنها ضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور، إنه تم الزج بإسمه في أحدى المنشورات التي كتبتها دعاء خليفة عضوة تمرد السابقة، وإنها تجاوزت في الكثير من الزملاء، مؤكدا أنها أصبحت ما يشبه المرض النفسى الذى لابد أن تتخلص منه.

وكتب "الباز" تدوينة مطولة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " فوجئت بدعاء خليفة عضوة تمرد السابقة تزج باسمى فى بوست طويل على صفحتها، تجاوزت به فى حق عدد من الزملاء، مدعية أنهم على علم بما تزعمه".

وأضاف،" الحقيقة دعاء تكتب فى جريدة الدستور منذ سنوات وتتقاضى مقابل مقالاتها ما يتقاضاه كتابنا وربما أكثر، وهو ما يجعلنى أتعجب من حالة الكراهية الشديدة التى تتحدث بها عن الآخرين، ومحاولة تصوير نفسها على أنها ضحية".

وتابع، أن مشكلة دعاء خليفة أنها تتعامل مع نفسها ولمجرد مشاركتها فى حركة تمرد على أنها من صنعت ثورة ٣٠ يونيو، ويدفعها هذا الإحساس للمطالبة بما تعتقد أنه حق لها حجبه الآخرون عنها، دون أن تدرى أنها بذلك تطالب بثمن ما فعلته.

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ولفت إلى أنه منذ فترة ودعاء تحاول ابتزاز الآخرين بما تدعى أنها تعرفه، وهى حالة فى الحقيقة تحولت الى ما يشبه المرض النفسى الذى لابد أن تتخلص منه.

وكشف،" أنا شاهد على ما حصلت عليه دعاء خليفة عضوة تمرد السابقة من فرص للعمل والتواجد، أخفقت فيها جميعا ، لكنها دائما تريد المزيد حتى لو كان لا حق لها فيه ولا استحقاق".

وتابع، " سلوك دعاء خليفة عبر منصات التواصل، وهو السلوك الذى يجعل ما تقوله صيد سهل للمنصات الإعلامية المعادية لمصر ، يرددون كلامها وافتراءاتها، يجعلها بالنسبة لنا فى الدستور غير جديرة بالاستمرار فى الكتابة ضمن كتابنا".