شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات لشركة بريطانية تقل 131 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأربعاء، أولى رحلات شركة إيزى جت البريطانية القادمة من مطار جاتويك لندن وعلى متنها 131 راكبا .كان فى استقبال الرحلة اللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة وفريق العلاقات العامة بالمطار، حيث تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بإجراءات السلامة والتعقيم وقياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بالمطار .

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى دائما نحو تنشيط الحركة السياحية الوافده إلى جمهورية مصر العربية وفتح أسواق جدبدة وجذب شرائح مختلفة من السياح على مستوى العالم .

وأشار منار، إلى أن وزارة الطيران تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لشركات الطيران وقطاع السياحة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى دعم قطاع الطيران واستعادة الحركة الجوية بشكل منتظم ومتزايد وخاصة الرحلات السياحية من وإلى كافة أنحاء العالم.





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