اخبار العالم

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات لشركة بريطانية تقل 131 راكبا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات لشركة بريطانية تقل 131 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأربعاء، أولى رحلات شركة إيزى جت البريطانية القادمة من مطار جاتويك لندن وعلى متنها 131 راكبا .كان فى استقبال الرحلة اللواء نبيل الملاح مدير مطار الغردقة وفريق العلاقات العامة بالمطار، حيث تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بإجراءات السلامة والتعقيم وقياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بالمطار .

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى دائما نحو تنشيط الحركة السياحية الوافده إلى جمهورية مصر العربية وفتح أسواق جدبدة وجذب شرائح مختلفة من السياح على مستوى العالم .

وأشار منار، إلى أن وزارة الطيران تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لشركات الطيران وقطاع السياحة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى دعم قطاع الطيران واستعادة  الحركة الجوية بشكل منتظم ومتزايد وخاصة الرحلات السياحية من وإلى كافة أنحاء العالم.

92020220574229-2c7cb821-d21f-4e4b-90c3-9d6a0e7570b3
 

 

Advertisements
92020220574230-89b921ed-b75a-40c2-8f04-b6f6b4ccdd71
 

 

92020220574231-770caddd-3642-4acb-9eba-261a64073055
 

 

92020220574232-b3bd2437-7788-476d-8e58-90e6b1db9d7e
 

 

92020220574233-bee53ded-be60-4dcd-a747-4890b233eb1e
 

 

92020220574234-fdc20b21-8416-47b6-b559-0e19d0136597
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات لشركة بريطانية تقل 131 راكبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا