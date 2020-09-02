ماكرون: لن نتخلى عن لبنان

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تتخلى عن لبنان في وقت يحتاج فيه إلى المساعدة.

وقال خلال كلمة له من قصر الصنوبر في ​بيروت "سنبقى إلى جانب لبنان لكن يجب على السلطات اللبنانية أن تستنتج العبر من مأساة انفجار المرفأ"، مشيرا إلى ضرورة التعاون من أجل تحديد مصدر انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف "يجب تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لإيصال المساعدات بعد أنباء عن مساعدات لا تمر عبر الأمم المتحدة ولا تخضع للرقابة".

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ولوح ماكرون بعدم تقديم المساعدات حال عدم تنفيذ الحكومة اللبنانية وعود الإصلاح بنهاية شهر أكتوبر.

وأشار إلى أن الكتل السياسية في لبنان التزمت بتشكيل الحكومة في فترة لا تتجاوز 15 يومًا. وقال إن "اقتراح اسم رئيس مكلف لتشكيل الحكومة واختيار الاسم والتشكيل هو من مسؤولية الحكومة، وتم تعيين مصطفى أديب من قبل الفرقاء السياسيين والجميع التزموا بأنه سيتم تشكيل حكومة تقوم بالخدمات الضرورية من شخصيات كفوءة ودعم الفرقاء الذي وقفوا وراء الرئيس المكلف". متوقعا من الحكومة اللبنانية تنفيذ وعود الإصلاحات خلال ثمانية أسابيع.

كما وجه دعوة لرؤساء الحكومة والدولة ومجلس النواب في لبنان للحضور إلى باريس في النصف الثاني من شهر أكتوبر من أجل تنظيم مؤتمر دعم دولي.