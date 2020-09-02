إطلاق المرحلة المستقبلية لصندوق محمد بن راشد للابتكار.. تعرف عليها

أعلنت وزارة المالية في الإمارات اليوم، إطلاق المرحلة المستقبلية لصندوق محمد بن راشد للابتكار، والرامية إلى إدارة وتشغيل الصندوق وبرامجه تحت مظلة وطنية واحدة.

وتهدف المرحلة المستقبلية للصندوق إلى خلق بيئة عمل متكاملة داعمة للابتكار من أجل المستقبل، حيث سيتم ربط كافة الخدمات التي يقدمها الصندوق وتقديمها بطريقة متكاملة تعزز استفادة الأعضاء المبتكرين من الصندوق، بما يساهم في تحقيق الطموحات الريادية لدولة الامارات في أن تكون بين مصاف أفضل دول العالم في شتى المجالات.

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وخلال هذه المرحلة، سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بتشغيل برنامج

مسرع الابتكار إلى جانب برنامج خطة الضمانات التابعين لصندوق محمد بن راشد للابتكار.

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وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أهمية إطلاق المرحلة المستقبلية لتفعيل دور الصندوق في الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة، وابتكار حلول تدعم تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتساهم في تحقيق الرؤية التنموية لدولة الإمارات لتكون في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً على المستوى العالمي.​​

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وقال: "تحرص وزارة المالية على أن تكون مساهماً أساسياً في مسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل من خلال المساهمة في تطوير منظومة الابتكار في الدولة، والعمل مع كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتفعيل دورهم في تعزيز أهداف وأنشطة الابتكار في الدولة. ويأتي إطلاق المرحلة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف ربط كافة خدمات الصندوق وتقديمها بطريقة متكاملة للأعضاء بما يضمن تقديم خدمة سريعة وسهلة تحت مظلة وطنية واحدة تساهم في تحقيق الخطط والاستراتيجيات الحكومية."

وأضاف: "تواصل منظومة الابتكار في دولة الإمارات الازدهار، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، لتساهم في تسخير التقنيات الناشئة والأفكار المبتكرة لتوفر بيئة ممكنة للمبتكرين تدعم جهودهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية والمحلية الحالية والمستقبلية، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار."