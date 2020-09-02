شروط نقل العائدين عبر الجوية السعودية تتصدر جوجل.. تعرف عليها

وضعت الخطوط السعودية للطيران، 7 شروط لنقل المسافرين الدوليين على رحلاتها إلى المملكة، ما جعل رواد مؤشر البحث العالمي جوجل خاصة في المملكة العربية السعودية ينهالون بحثًا لمعرفتها.

وضمت الشروط إخضاع جميع المسافرين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام، وفقاً لجريدة سبق، ذكرت الخطوط السعودية أنه بناء على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية:

يجب على جميع الضيوف تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية

وتسليمه لاحقا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول، وسيخضع جميع الضيوف للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر).

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يجب على جميع الضيوف تثبيت تطبيقي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما،

ويجب على الضيوف تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من الوصول.

كما يجب على الضيوف مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فورا على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

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ويجب على الضيوف الدخول إلى تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي.

كما يجب على الضيوف اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسبما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية