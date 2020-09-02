أمريكا تبحث مع سويسرا تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية السويسري إيجناسيو كاسيس. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبان خلال الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لدعم التقدم المهم الذي تحرزه الشركات الأمريكية والسويسرية معاً في مواجهة جائحة خلال الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لدعم التقدم المهم الذي تحرزه الشركات الأمريكية والسويسرية معاً في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وأعرب بومبيو عن شكره للحكومة السويسرية على دورها المستمر في رعاية المواطنين الأمريكيين المسجونين دون وجه حق من قبل النظام الإيراني وإعادتهم إلى الوطن.

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