كوريا الجنوبية تُسجل 267 إصابة جديدة بكورونا

تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من 200 حالة وسط استمرار انتشار الفيروس، وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 20,449 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 326 حالة بزيادةحالتين.
ووفقاً لوكالة يونهاب للأنباء، يسجل العدد اليومي لحالات الإصابة أكثر من 100 حالة منذ يوم 14 أغسطس الماضي، حيث وصل إلى ذروته في يوم 27 أغسطس الماضي مسجلا 441 حالة.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الفترة من يوم 14أغسطس إلى يوم 2 سبتمبر إلى 5,679 حالة، ليشكل 27.7% من أصل إجمالي عدد حالات الإصابة للبلاد.
ومن بين الـ267 حالة الجديدة، اكتشفت 253 حالة بعدوى محلية، و14 حالة وافدة من الخارج.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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