رئيس وزراء إيطاليا السابق يُعلن إصابته بكورونا

قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وهو الآن قيد العزل المنزلي.

وأضاف البيان أن برلسكوني (83 عاما)

سيواصل العمل من منزله في أركوري بالقرب من ميلانو، وسيساهم في الحملات الانتخابية لمرشحي حزبه (إيطاليا..إلى الأمام) في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في سبتمبر .

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.