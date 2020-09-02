سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، 43249 إصابة جديدة بفيروس كورونا عن الإحصاء السابق ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ستة ملايين و47692 فيما ارتفع عدد الوفيات 1033 إلى 184083. وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذى يسببه الإصابة بمرض كوفيد-19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في أول سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم. Advertisements ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 6 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.