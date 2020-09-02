فرنسا تُسجل 7017 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 7017 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، في ارتفاع حاد عن رقم أمس الثلاثاء البالغ 4982 حالة، ليبلغ بذلك مجمل الإصابات 293024.
وهذه المرة الثالثة منذ بداية تفشي الفيروس التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومي سبعة آلاف.
وارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه كورونا بواقع 25 حالة اليومالأربعاء إلى 30686 إجمالا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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