ماكرون: دعم العراق من مصلحة المجتمع الدولي

وأضاف: «نحن هنا اليوم في بغداد وسنكون هنا غدا».
من جانبه شدد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة «العلاقة مع فرنسا والتطلع إلى تطويرها».
وقال صالح خلال المؤتمر الصحفي: «نرحب بالرئيس ماكرون في بغداد. بحثت معه الأوضاع التي يشهدها العراق والمنطقة، وبلادنا تتطلع إلى دور محوري في المنطقة، لأننا لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراع».
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