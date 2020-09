100 مشرع أوروبي وعربي يطالبون بتمديد عقوبات النظام الإيراني

Iranian students run for cover from tear gas at the University of Tehran during a demonstration driven by anger over economic problems, in the capital Tehran on December 30, 2017. Students protested in a third day of demonstrations, videos on social media showed, but were outnumbered by counter-demonstrators. / AFP PHOTO / STR

صادق أكثر من مائة مشرع أوروبي وعربي على بيان، أدان فيه «القمع الوحشي داخل إيران مثل مذبحة أكثر من 1500 شخص في انتفاضة نوفمبر 2019»، واستمرار «المخططات الإرهابية ضد معارضيها، ومن الأمثلة على ذلك حدث في السنوات الأخيرة في فرنسا وألبانيا والدنمارك وهولندا مما أدى إلى طرد سبعة من دبلوماسين للنظام ومحاكمة دبلوماسي واحد وعدد من إرهابييه في أوروبا «. وطالب الموقعون بإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي ضد النظام الإيراني. وحث الموقعون من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا والبرتغال وليتوانيا ورومانيا وسويسرا والأردن ومصر، حكوماتهم على «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للإبقاء على حظر الأسلحة على إيران». وقال البيان: «يجب ألا تبيع أي دولة أسلحة لإيران ولا ينبغي السماح للنظام الإيراني ببيع أو إرسال أسلحة إلى أي جهة ». وهو يرفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة وينتهك بوضوح العديد من بنود خطة العمل المشتركة الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 ». وأضاف البيان لقد صرخ الشعب الإيراني مرارا وتكرارا في احتجاجات الشوارع بأنه يحتاج إلى ثروته الوطنية لتنفقها على رفاهية الشعب والخدمات العامة الأساسية خاصة في الوقت الحالي في مواجهة كورونا Covid19. مطالب الشعب الإيراني Advertisements تأمين وظائف ومنازل والحد الأدنى من متطلبات الرزق والحياة إنفاق ثروات إيران على تأمين حياة مزدهرة بدلاً من البرامج النووية أو الصاروخية إيقاف قوات الحرس الثوري عن القمع الوحشي داخل إيران اتخاذ كل التدابير للإبقاء على حظر توريد الأسلحة إلى طهران إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي ضد النظام الملالي



