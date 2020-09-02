ترشيح السيسي وسلفا كير والبرهان لجائزة نوبل

اتفقت إفريقيا على ترشيح 3 زعماء لنيل جائزة نوبل للسلام للعام الحالي نظير نجاحهم في توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وجماعات متمردة في الجنوب السوداني والزعماء هم: الرئيس المصري، ورئيس جنوب السودان، ورئيس مجلس السيادة السوداني. ورحب رئيس برلمانات شمال إفريقيا النائب مصطفى الجندي، الذي يرأس تجمع برلمانات شمال إفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي باتفاق السلام الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في جوبا عاصمة جنوب السودان، بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، واصفا الاتفاق بالتاريخي ويمثل مرحلة جديدة وخطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والسلام، وإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية في السودان. وأضاف في بيان أصدره، أمس، أن «برلمانات شمال إفريقيا ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لجائزة نوبل للسلام على جهودهم الكبيرة لإحلال السلام داخل السودان. وأكد أن»برلمانات شمال إفريقيا والبرلمان الإفريقى بجميع دوله يرحبون دائما بالحلول السلمية لجميع المشكلات والأزمات داخل دول القارة السمراء«، مشيدا بـ»انتصار جميع أطراف الاتفاق لإنهاء النزاع المسلح وتحقيق السلام». وأعرب رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا عن ثقته في قدرة أطراف العملية السياسية في السودان على إنجاح هذا الاتفاق وتحويله إلى واقع ملموس، واعتباره صفحة جديدة في تاريخ السودان يتم فيها إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإعطاء الأولوية لجهود التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار.



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