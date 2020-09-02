ألمانيا تكشف: المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرض لمحاولة قتل بغاز أعصاب

قالت الحكومة الألمانية إن زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني قد سُمّم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وأضافت أن الفحوص المخبرية، التي أجريت في مختبر عسكري، أظهرت "دليلا قاطعا" على وجود مشتقات من مجموعة "نوفيتشوك" لغازات الأعصاب.

وكان نافالني قد نُقل جوا إلى برلين من أجل العلاج، وذلك بعد أن شعر بالاعياء خلال رحلة جوية في سيبيريا الشهر الماضي. ودخل في غيبوبة مستمرة حتى الآن.

وقال فريقه إنه تعرض للتسمم بأوامر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وقد نفى الكرملين الادعاءات.

وأدانت الحكومة الألمانية بشدة ما حدث لنافالني، وطلبت من الحكومة الروسية تفسيرا.

وقالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إن نافالني كان ضحية محاولة قتل، وأن هناك الآن "أسئلة جادة، وحدها الحكومة الروسية قادرة على الإجابة عنها ومطالبة بذلك".

وأضافت "أحدهم حاول إسكاته، وباسم الحكومة الألمانية كلها أُدين هذا بأشد العبارات".

والتقت ميركل بأعضاء الحكومة المصغرة لمناقشة الخطوات المقبلة، بحسب بيان حكومي.

وقال الكرملين إنه لم يتلق أي معلومات من الحكومة الألمانية تفيد بأن نافالني قد سُمّم باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت ميركل إن ألمانيا أبلغت الشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي بما توصلت إليه التحقيقات، وأنهم سيتفقون على رد مشترك ومناسب في ضوء الرد الروسي.

وستبلغ يوليا نافالنايا زوجة نافالني وكذلك السفير الروسي في ألمانيا بنتائج التحليلات المخبرية، بحسب الحكومة الألمانية.





ماذا حدث لنافالني؟

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شعر نافالني بالاعياء أثناء سفره بالطائرة من تومسك إلى موسكو. وشك مؤيدوه بتعرضه للتسمم عن طريق الشاي الذي احتساه في المطار.

وتم تغيير مسار الرحلة إلى أومسك، حيث حصل على مساعدة طبية لمدة 3 أيام قبل أن يُنقل إلى مستشفى في برلين، حيث قال الأطباء إن حالته صعبة لكنها ليست خطيرة.

يذكر أن نافالني يقود حملات ضد الفساد في روسيا، وقد تزعم احتجاجات في أنحاء البلاد ضد السلطات، ووصف حزب بوتين بأنه "حزب محتالين ولصوص يمصون دم روسيا".

وكان قد منع من الترشح في مواجهة بوتين في الانتخابات بسبب سجنه بتهمة الاختلاس، وهو ما ينفيه ويقول إن التهم قد اختلقت كنوع من انتقام الكرملين منه بسبب انتقاداته للنظام.



ما هي مادة "نوفيتشوك"؟

"نوفوتشيك" تعني "القادم الجديد" بالروسية، وتشير إلى مجموعة من المواد الكيميائية طورها الاتحاد السوفيتي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ويشبه تأثير هذه المجموعة من المواد الكيميائية تأثير غازات الأعصاب الأخرى، حيث تقطع طريق الإشارات بين الأعصاب والعضلات، وهو ما يؤدي إلى فشل الكثير من وظائف أعضاء الجسد.

وبعض مركبات "نوفيتشوك" سائلة، لكن ثمة اعتقاد بأن بعضها صلب، وهو ما يعني أنه يمكن تحويلها إلى مسحوق ناعم جدا.

وقد صممت مركبات "نوفيتشوك" لتكون درجة تسميمها أعلى من الأسلحة الكيميائية الأخرى. فبعضها يبدأ مفعوله بعد فترة تتراوح بين 30 ثانية ودقيقتين.

وفي عام 2018، تعرض جاسوس روسي سابق وابنته وزوجان للتسمم عن طريق هذه المادة في مدينة سالزبري البريطانية. ويُشتبه في أن بعض العملاء الروس قاموا بدهن مقبض باب منزل الجاسوس السابق سيرجي سكريبال بتلك المادة السامة، وهو ما تسبب بمرض سكريبال وابنته. وماتت امرأة تُدعى دون ستغرس (44 عاما) جراء تعرضها لهذه المادة. أما رفيقها فقد مرض بشدة لكنه تعافى لاحقا.

المصدر: بي بي سي