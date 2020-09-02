بسبب ضغوط المعارضة.. الحكومة البريطانية تتراجع عن تخفيف القيود المفروضة لاحتواء كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 9 دقائق

أعلنت الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون التراجع عن تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في بعض المناطق، مستجيبة لضغوط المعارضة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون كان يعمل على عودة البريطانيين للعمل في المكاتب واستئناف الدراسة، كما أن فريقه قرر تخفيف القيود المفروضة في بعض المناطق بشمال غرب انجلترا.

ولكن سياسيين محليين، ومنهم اندي بورهام، عمدة منطقة مانشستر الكبرى، أدانوا هذه الخطة، وحذروا من إمكانية ارتفاع حالات الاصابة مجددا.

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وبعد خمس ساعات من تدخل بورهام، أعلن وزير الصحة مات هانكوك أنه سوف يتم إلغاء الخطة.

وقال في رسالة إلكترونية اليوم الأربعاء” عقب حدوث تغير كبير في مستوى معدلات العدوى خلال الأيام القليلة الماضية، تم اتخاذ قرار بإبقاء نفس القيود في منطقتي بولتون وترافورد “.

وأضاف” تم اتخاذ هذا القرار بعد التعاون مع المسؤولين المحليين، عقب مراجعة البيانات”.

وبعد أن دخل الاقتصاد البريطاني دائرة الركود، يسعى جونسون لتجنب فرض إجراءات إغلاق شاملة مجددا، وقد تعهد أنه يقوم بدلا من ذلك بفرض إجراءات إغلاق على المناطق المحلية التي ترتفع فيها حالات الاصابة بفيروس كورونا فقط.