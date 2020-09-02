كورونا..إصابات جديدة بفرنسا وبريطانيا وسويسرا تسمح بعودة الجماهير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن 7017 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، في ارتفاع حاد عن رقم أمس الثلاثاء البالغ 4982 حالة، ليبلغ بذلك مجمل الإصابات 293024.

وهذه المرة الثالثة منذ بداية تفشي الفيروس التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومي سبعة آلاف.

وارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه كورونا بواقع 25 حالة اليوم الأربعاء إلى 30686 إجمالا.

بريطانيا.. تسجيل 1508 إصابات جديدة بكورونا

أفادت بيانات حكومية نشرت اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1508 إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعا من 1295 إصابة في اليوم السابق.

وجاء في بيان الإحصاء اليومي أن عشرة أشخاص توفوا في غضون 28 يوما من ثبوت إصابتهم بالمرض، ليصل إجمالي الوفيات إلى 41514.

سويسرا تسمح بعودة الجماهير للملاعب

قالت الحكومة الاتحادية في سويسرا اليوم الأربعاء إن أندية كرة القدم وفرق هوكي الجليد سيسمح لها بفتح ملاعبها بما يصل إلى ثلثي سعتها اعتبارا من أكتوبر / تشرين الأول.

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لكن وزير الصحة آلان بيرست أبلغ مؤتمرا صحفيا بأن المتفرجين سيتعين عليهم وضع كمامات ولن يتم السماح بوقوف المشجعين أو حضور جماهير الفرق الزائرة مضيفا أن الأندية ما زالت بحاجة للحصول على الضوء الأخضر من إدارات مقاطعاتها.

وفي الوقت الحالي يسمح بحضور ألف متفرج بحد أقصى في المباريات كجزء من القيود التي فرضتها سويسرا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ويعني هذا القرار أن استاد سانت جاكوب بارك ملعب نادي بازل، وهو الأكبر في البلاد، يستطيع استقبال ما يزيد على 25 ألف مشجع.

وحذرت الأندية من أنها قد تشهر إفلاسها إذا لم يتم رفع القيود المفروضة على حضور المشجعين قريبا.

وتعتمد أندية كرة القدم في سويسرا على إيرادات التذاكر وأنشطة أيام المباريات الأخرى بشكل أكبر من الأندية في بطولات الدوري الأوروبية الكبرى الأخرى حيث توفر عقود البث التلفزيوني الجزء الأكبر من الدخل.

وقال كلاودويوس شيفر الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السويسري “هذا القرار يمنح الأندية منظورا جديدا” مضيفا أن المشجعين الذين ينتهكون اللوائح سيعاقبون بالمنع من دخول الملاعب.