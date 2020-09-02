إيطاليا..إصابة رئيس الوزراء السابق برلسكوني بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 50 دقيقة

أثبتت الفحوص إصابة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بفيروس كورونا المستجد وهو الآن قيد العزل المنزلي ، حسب البيان الذي أصدره مكتبه الأربعاء .

وأضاف البيان أن برلسكوني (83 عاما) سيواصل العمل من منزله في أركوري بالقرب من ميلانو، وسيساهم في الحملات الانتخابية لمرشحي حزبه (إيطاليا..إلى الأمام) في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في سبتمبر / أيلول.

وقد سجلت إيطاليا، أمس الاثنين، أقل من 1000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى في ظل ارتفاع عدد مسحات الفحوص.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية مساء أمس أنه تم تسجيل 978 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حين تم إجراء حوالي 81000 فحص.

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ويزيد هذا العدد بواقع 22500 فحص على الفحوص التي تم إجراؤها اليوم السابق عندما تم الكشف عن نفس العدد تقريباً من الحالات.

ويشجع خبراء الصحة إيطاليا على زيادة الفحوص وتعقب المخالطين للمصابين الجدد قبل افتتاح المدارس في 14 سبتمبر/أيلول الجاري.

وسجلت إيطاليا إجمالاً أكثر من 270 ألف إصابة مؤكدة، بينما ارتفع عدد الوفيات بكورونا إلى 35500.