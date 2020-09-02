“شركة الخطوط السعودية”: بسبب جائحة كورونا.. سبعة شروط للسفر من و إلى 25 دولة

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الخطوط السعودية
أعلنت شركة الخطوط السعودية، عن سبعة شروط للسماح بحركة المسافرين بين السعودية و25 دولة، بسبب جائحة كورونا، فيجب على جميع الضيوف تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول، وسيخضع جميع الركاب لحجر صحي ذاتي بالمنزل مدة 7 أيام، كما أن عليهم تثبيت تطبيقي “تطمن” الخاص بأخذ عينة كورونا و”توكلنا” الخاص بالحصول على تصريح تنقل والتسجيل فيهما”.
وأكدت أنه يجب على الضيوف “تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق “تطمن” خلال 8 ساعات من الوصول، كذلك عليهم مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فورا على 937، في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة، بالإضافة إلى إلزام الضيوف الدخول على تطبيق “تطمن” والقيام بالتقييم الصحي اليومي، كما أن عليهم اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل، بحسب ما ذكر في نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية”.
والدول هي الإمارات، والكويت، وعمان، والبحرين، ومصر، ولبنان، والمغرب، وتونس، والصين، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وتركيا، واليونان، وبنجلاديش، والفلبين، وماليزيا، وجنوب إفريقيا، والسودان، وإثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، وإندونيسيا.
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