الأردن يحظر بعض المدن لمدة 24 ساعة بسبب كورونا

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الأردن يعلن حظر بعض المدن بسبب ارتفاع إصابات كورونا
قررت الحكومة الأردنية، يوم الأربعاء، فرض حظر تجول في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء الجمعة المقبل ولمدة 24 ساعة ، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيهما.
وأعلنت الأردن عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن وزير الصحة قوله: “تم تسجيل 64 حالة مصابة بفيروس كورونا، منها 51 حالة محلية”.
ويأتي هذا التطور في وقت أعلن الأردن عن إعادة تسيير الرحلات الجوية من مطار الملكة علياء اعتبارا من 8 سبتمبر الجاري.
وسجل الأردن حتى الآن 2097 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات في البلاد 15 حالة، وتعافى من مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا أكثر من 1500 شخص.
ويشهد الأردن قفزة في عدد الإصابات اليومية منذ عشرة أيام مما دفع السلطات لتشديد حظر التجول الليلي بأنحاء البلاد ليبدأ من الساعة 11 مساء بدلا من الواحدة صباحا، وتطبيق العزل العام الشامل يوم الجمعة في العاصمة عمان.
وأرجأ المسؤولون أيضا استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من مطار الملكة علياء الدولي الذي كان متوقعا هذا الشهر مما أعاق فرص التعافي السريع للاقتصاد الأردني المثقل بالديون.
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