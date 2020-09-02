كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان تشيد بالإمارات بعد التوصل لاتفاق السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق أول شمس الدين كباشى، عضو مجلس السيادة السودانى، أن العديد من الدول العربية والإقليمية ساهمت فى التوصل لاتفاق السلام وعلى رأسها الإمارات وتشاد، جاء ذلك فى نبأ أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وكان رئيس مجلس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، قد وصل صباح الأحد، إلى دولة جنوب السودان، وذلك لحضور التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام.

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ووقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية بالأحرف الأولى على آخر الأوراق المتعلقة بمفاوضات السلام بجوبا.