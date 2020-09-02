كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إشادة أممية بدور الإمارات بإتفاق السلام السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، امس بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية وجيش تحرير السودان .

وتم توقيع هذا الاتفاق خلال حفل أقيم في جوبا، عاصمة جنوب السودان.

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وأكد غوتيريش في بيان نشرته المنظمة الأممية على موقعها الإلكتروني، التزامه التام بدعم تنفيذ هذه الاتفاقية، "التي تمثل بداية عهد جديد لأبناء السودان"، مشيراً إلى أن ذلك "سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستمرين بين الأطراف وشعب السودان"