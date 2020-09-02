كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة خليجية تشيد بدور الإمارات في الإستجابة للتحديات التي تواجهها الشعوب بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صحيفة خليجية تشيد بدور الإمارات في الإستجابة للتحديات التي تواجهها الشعوب بالعالم

تعد دولة الإمارات نموذج للعطاء، وصاحبة النهج الإنساني والأسرع في الاستجابة لمختلف التحديات التي تواجهها الشعوب في العالم، في سبيل تأمين حياة أفضل لكثير من المتأثرين بالأحداث الطبيعية والصراعات والتخفيف من وطأة تداعياتها على الشرائح الاجتماعية المختلفة.

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العمل الإنساني في الإمارات هو عمل مؤسسي، يدعم المسيرة العالمية في هذا القطاع، بهدف تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية للشعوب، عبر احتواء مختلف التحديات البشرية والتي كان آخرها ما بذلته من جهد بارز تنوعت أشكاله للتصدي لانتشار جائحة كورونا، ولعل أهمه دعم الكوادر الطبية في أكثر من 107 دول، إضافة إلى تعزيز الأبحاث للتوصل إلى لقاح للفيروس، وفقا للخليج.

لا يتوقف الدعم الإنساني للإمارات على الاستجابة للطوارئ، كما فعلت لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق مؤخراً عبر خطة مساعدات متكاملة، بل إن الدولة تعمل وفق استراتيجية شاملة من خلال مؤسساتها وهيئاتها، على إقامة مشاريع تنموية مستدامة صحية وتعليمية وخدماتية وإنتاجية وثقافية في دول عديدة، والشواهد كثيرة.

هذا النهج الإنساني ولد مع الدولة منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعمقته القيادة الرشيدة التي تسارع إلى إغاثة الملهوف والمكلوم أينما وجد، دون أي اعتبارات أو تمييز بين عرق أو دين أو جنس أو لون، حتى أضحى علم الإمارات خفاقاً دوماً في ساحات العمل الإنساني.