الأمن ينفي صحة وجود عصابة تستولي على لوحات ترقيم السيارات وتستدرج مالكيها

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن حقيقة مزاعم وجود عصابة إجرامية تستولي على لوحات ترقيم السيارات.

وقالت المديرية، في توضيح لها على صفحتها بموقع “تويتر”، إنها تنفي الخبر الزائف المتداول عبر تطبيق الواتساب، والذي يزعم أن عصابات إجرامية تستولي على لوحات ترقيم السيارات، وتستعملها في استدراج مالكيها بغرض السرقة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الخبرة التقنية المنجزة، أوضحت أن هذا الخبر الذي تم تداوله، مأخود في الأصل من مقال منشور في مواقع إعلامية بدولة من إفريقيا جنوب الصحراء.