- 1/2
- 2/2
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن حقيقة مزاعم وجود عصابة إجرامية تستولي على لوحات ترقيم السيارات.
وقالت المديرية، في توضيح لها على صفحتها بموقع “تويتر”، إنها تنفي الخبر الزائف المتداول عبر تطبيق الواتساب، والذي يزعم أن عصابات إجرامية تستولي على لوحات ترقيم السيارات، وتستعملها في استدراج مالكيها بغرض السرقة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الخبرة التقنية المنجزة، أوضحت أن هذا الخبر الذي تم تداوله، مأخود في الأصل من مقال منشور في مواقع إعلامية بدولة من إفريقيا جنوب الصحراء.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن ينفي صحة وجود عصابة تستولي على لوحات ترقيم السيارات وتستدرج مالكيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.