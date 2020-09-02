العدد 3280- 3 شتنبر التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1672 بكورونا في المغرب.. 80% بخمس جهات عاجل.. 1672 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و32 وفاة و1435 حالة شفاء

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