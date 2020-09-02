التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1672 بكورونا في المغرب.. 80% بخمس جهات

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1672 الجديدة، حيث سجلت 80 بالمائة منها في خمس جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 651 حالة، من بينها 536 حالة بالدار البيضاء الكبرى، و39 حالة بالجديدة، ثم 28 بالمحمدية و18بسطات و13 بالنواصر و11 ببرشيد و4 حالات بمديونة وحالتان ببنسليمان.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 252 حالة جديدة، من بينها 186 حالة بمراكش، و35 بالحوز و25 بقلعة السراغنة و4 حالات بشيشاوة وحالتان بالرحامنة.

وبجهة فاس مكناس، سجلت 152 حالة، من بينها 57 حالة بمدينة فاس، و37 بمكناس و20 حالة بتازة و14 ببولمان، و12 بإفران و7 بالحاجب، و4 بصفرو وحالة واحدة بتاونات.

وبجهة خنيفرة بني ملال سجلت 151 حالة جديدة، منها 34 حالة بخريبكة و40 بخنيفرة و28 حالة ببني ملال، و26 بأزيلال و23 بالفقيه بنصالح.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 133 حالة جديدة، منها 47 حالة بالصخيرات تمارة، و35 حالة بالقنيطرة و24 بسلا و23 بالرباط واربع حالات بسيدي سليمان.

وبجهة درعة تافلات سجلت 102 حالة جديدة، منها 43 بالراشيدية و26 بميدلت و23 بزاكورة و12 حالة في ورزازات.

وبجهة الشمال سجلت 83 حالة، من بينها 43 حالة بطنجة و14 حالة بالعرائش و11 بالحسيمة و9 حالات بتطوان، و3 بشفشاون واثنان بالفحص أنجرة وحالة واحدة بالمضيق الفنيدق.

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وسجلت 55 حالة بجهة سوس ماسة، وسجلت 45 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و22 حالة بجهة كلميم واد نون، ثم 19 حالة بجهة الشرق، و7 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء.

وبلغ عدد الحالات النشطة 13888، وأصبح المعدل هو 38,2 لكل 100 ألف نسمة.

وبلغ مجموع الحالات الحرجة 202، من بينها 46 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 65453 حالة، منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي، أي بمعدل إصابة تراكمي بلغ 180 صابة لكل 100 ألف نسمة.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن معدل الإصابة في الـ24 ساعة الماضية بلغ 4,6 لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة في 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 1216 حالة.

وتم تسجيل 1435 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 50357 متعاف.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.