استشهاد الأسير داوود الخطيب في سجن "عوفر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد الأسير الفلسطيني داوود طلعت الخطيب من مدينة بيت لحم، في سجن "عوفر" الإسرائيلي غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة، مساء الأربعاء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تتعرض له الحركة الوطنية الأسيرة.

وادعت مصلحة سجون الاحتلال في بيان صدر عن أن الأسير الخطيب قضى في زنزانته في معتقل "عوفر"، وزعمت أن طاقما طبيا حاول إنعاش الخطيب "دون جدوى"، مشيرة إلى أنه "كان يعاني من أمراض مزمنة".

داوود طلعت الخطيب

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صدر عنه مساء الأربعاء، أنه وفقا للرواية المتوفرة، فقد تعرض الأسير الخطيب لجلطة قلبية، وهو محكوم بالسجن 18 عاما، وتبقى من محكوميته عدة أشهر.

يذكر أن الأسير الخطيب اعتقل عام 2002 وحكم بالسجن لمدة 18 عامًا و8 أشهر بعد توجيه النيابة العسكرية الإسرائيلية ضده لائحة اتهام تتضمن "المس بأمن الدولة وزرع عبوة ناسفة والإقامة غير القانونية".

وذكرت مصلحة سجون الاحتلال في بيانها أنه "سيتم التحقيق في ملابسات الحادث".