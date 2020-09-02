الفتح النيابية: ندعو الكاظمي لبيان موقفه من تصريح مستشاره بشأن اخراج القوات الاجنبية

دعت كتلة الفتح النيابية، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى بيان موقفه من تصريح مستشاره بشأن اخراج القوات الاجنبية.
وقال النائب عن الكتلة كريم عليوي المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، انه "في الوقت الذي ينتظر الشعب العراقي تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي باخراج القوات الاجنبية من العراق، يظهر مستشار رئيس الوزراء هشام داوود ليوضح نوايا الحكومة الحالية بتسويف القرار وعدم الانصياع وراء رغبة ممثلي الشعب العراقي في السلطة التشريعية".
وطالب المحمداوي "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالكشف عن موقفه بشكل معلن وصريح وواضح من ما قاله مستشاره هشام داوود او العمل على اقالته من منصبه اذا ما كان قد تحدث خارج رؤية رئيس الوزراء ومنهاجه الحكومي".
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