رسمياً.. استئناف دوري المحترفين الاردني في العاشر من ايلول الجاري

وذكر الاتحاد في بيان ان "الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، قرر استئناف دوري المحترفين 2020، في العاشر من شهر أيلول الجاري، مع انتهاء فترة التعليق الاحترازية والتي استمرت لـ 14 يوماً، وعقب تراجع مستوى الخطورة، استناداً إلى مصفوفة الإجراءات في خطة الطوارئ، ما يحقق الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي".واوضح ان "لجنة الطوارئ للاتحاد وخلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء 2 أيلول، اتخذت قراراً بعودة منافسات دوري المحترفين، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، يتضمن تعزيز الرقابة خلال التدريبات والمباريات، إلى جانب تخفيض أعداد الكوادر التنظيمية، إلى الحد الأدنى في الملاعب".

وتابع "كما وجه الأمير علي، بالمراجعة الدورية والمستمرة وتطوير خطة الطوارئ المعتمدة، وفقاً لمستجدات الوضع الوبائي في المملكة، وبما يتناسب مع استمرارية دوري المحترفين، في ظل الاجراءات الحكومية المتعبة محلياً، للتعامل مع الجائحة، وتحديد آلية واجراءات جديدة لتعليق المنافسات أو استمرارها".



وبين ان "الاتحاد حدد مواعيد المباريات المؤجلة من الاسبوع الخامس، حيث يلتقي الصريح وشباب العقبة عند الخامسة مساء العاشر من الشهر الجاري على ستاد الحسن، قبل أن يشهد ستاد عمان الدولي في اليوم ذاته، لقاء الوحدات والرمثا عند السابعة والنصف مساءً، مع ترحيل مواجهة الفيصلي والجزيرة، إلى 21 تشرين الاول".

واكمل ان "الاتحاد سيصدر لاحقاً، جدول المباريات الجديد لدوري المحترفين، ابتداءً من الاسبوع السادس الذي ينطلق في 12 الجاري، مع مراعاة الظروف الاستثنائية للنادي الفيصلي، والذي خضع فريقه للعزل الصحي على امتداد الفترة الماضية، ما أرجأ عودته للتدريبات مقارنة بباقي الفرق".

وشدد الاتحاد قبل عودة المنافسات، على ضرورة "التقيد بالبروتوكول الصحي الجديد من أندية المحترفين، بما يتضمنه من تشديد الاجراءات الصحية والرقابية، مع فرض عقوبات تدريجية في حال مخالفة الأحكام، لضمان تحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، وبما يتوافق مع إجراءات الوضع الوبائي في المملكة مع تفعيل أمر الدفاع رقم 11".

واكد الاتحاد، "تواصل عمله وتنسيقه المباشر، مع مركز الأمن وإدارة الأزمات وكافة الجهات الرسمية المختصة، فانه يجدد بالوقت ذاته، ثقته واعتزازه الكبيرين، بوزارة الصحة وكوادرها الاكفاء، قياساً بما تقدمه من عمل دؤوب، وجهد متفانٍ، للتصدي للجائحة، وتأمين السلامة العامة لوطننا الغالي وابنائه الأعزاء".