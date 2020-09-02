اعلنت وزارة التعليم العالي، الاربعاء، عن شمول ثلاث جامعات عراقية بقائمة تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جامعات بغداد والبصرة والتكنولوجية حققت حضورا تنافسيا ضمن أفضل 1500 جامعة في العالم ضمن تصنيف التايمز البريطاني".
واضافت ان "نتائج التصنيف لأفضل 1500 جامعة على مستوى العالم اظهرت جامعات التكنولوجية وبغداد والبصرة في التسلسل + 1001.
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