صاعقة تتسبب بحادث في مصفى القيارة

افاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع حريق في خزان للنفط بمصفى القيارة بنينوى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "صاعقة تسببت باندلاع حريق في خزان للنفط الخام سعة خمسة مليون لتر في مصفى القيارة بجواره ٤ خزانات عملاقه". واضاف ان "١٣ فرقة اطفاء وصلت الى الموقع لاخماد الحريق".

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