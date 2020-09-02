2020-09-02 | 21:08
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انتهى الاجتماع بين ادارة برشلونة ووالد نجم الفريق ليونيل ميسي من دون التوصل الى اتفاق بين الطرفين.
وقال مراسل "بين سبورتس" اشرف بن عباد انه "بعد ساعة ونصف من المفاوضات لا اتفاق يذكر بين الطرفين".
واضاف ان "برشلونة مصر على عدم البيع وخورخي ميسي يبحث عن خطوة الرحيل لابنه".
وكان والد ميسي، قد اوضح للصحفيين فور وصوله على صعوبة استمرار ميسي مع البلوغرانا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعة ونصف من المفاوضات.. لا اتفاق بين برشلونة ووالد ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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