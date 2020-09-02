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بعد ساعة ونصف من المفاوضات.. لا اتفاق بين برشلونة ووالد ميسي

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2020-09-02 | 21:08

بعد ساعة ونصف من المفاوضات.. لا اتفاق بين برشلونة ووالد ميسي

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انتهى الاجتماع بين ادارة ووالد نجم الفريق ليونيل من دون التوصل الى اتفاق بين الطرفين.
‏وقال مراسل "بين سبورتس" اشرف بن عباد انه "بعد ساعة ونصف من المفاوضات لا اتفاق يذكر بين الطرفين".

واضاف ان "برشلونة مصر على عدم البيع وخورخي ميسي يبحث عن خطوة الرحيل لابنه".

وكان والد ميسي، قد اوضح للصحفيين فور وصوله على صعوبة استمرار ميسي مع البلوغرانا.

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