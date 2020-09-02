عضو بالقانونية النيابية: ما ابداه مستشار الكاظمي جهلا قانوينا وضرب معلن لعمل البرلمان

اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية حسين الزهيري، الاربعاء، ان ما ابداه مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن اخراج القوات الاجنبية، جهلا قانوينا وضرب معلن لعمل البرلمان.

وقال الزهيري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما ابداه مستشار رئيس الوزراء هشام داوود من تقليل لاهمية القرار النيابي الوطني بشأن اخراج القوات الاجنبية من العراق، يمثل جهلا قانوينا ودستوريا وضرب معلن لعمل البرلمان".

واضاف ان "ما ذكره المستشار ينسف جهد مجلس النواب ودوره في تشريع القوانين واصدار القرارات والعمل الرقابي"، مشيرا الى ان "هذا الامر من شأنه ان يخل بمبدأ الفصل بين السلطات والغاء التكامل بين المفاصل المهمة داخل الدولة العراقية".

وطالب رئيس مجلس الوزراء "بمراجعة كفاءة مستشاريه وضبط ايقاع عملهم ووضع اسس صحيحة للتعامل مع الملفات والقضايا الوطنية المهمة والقيام بادوراهم ضمن اطار السلطة التنفيذية فقط وابعاد كل من لا تنطبق عليه معايير هذا المنصب الحساس".