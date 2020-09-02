البرلمان العراقي يستأنف جلساته بعد توقف أكثر من شهرين

الخليج 365 - علي السويعدي - بغدادالأربعاء 2020/9/2 11:26 م بتوقيت أبوظبي
أعلن مجلس النواب العراقي، الأربعاء، عن بدء فصله التشريعي الجديد واستئناف عقد جلساته السبت المقبل .
وعلق البرلمان انعقاد جلساته منذ أكثر من شهرين جراء انتشار وباء كورونا وخشية الإصابة على الرغم من الضغوطات السياسية والشعبية الداعية إلى استئناف عملهم التشريعي بغية الانتهاء من إقرار بعض القوانين الهامة التي لا تحتمل التأخير .
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان صحفي، إن "الفصل التشريعي الجديد للبرلمان سيبدأ يوم غد الخميس فيما ستبدأ أعمال البرلمان يوم السبت المقبل".
ورغم مساعي بعض القوى البرلمانية لعقد جلسات نيابية عبر المنصات الإلكترونية، إلا أنها لم تستطع تدوير عجلة مجلس النواب مجدداً .
وكانت آخر جلسة للبرلمان عقدت في الـ24 من يونيو/ حزيران الماضي، صوت خلالها على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتوفير رواتب موظفي الدولة.
وينتظر من مجلس النواب، الانتهاء من التصويت على ملحقات قانون الانتخابات بنسخته الجديدة الذي يتضمن اليات توزيع الدوائر الانتخابية وطريقة احتساب أصوات الناخبين.
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