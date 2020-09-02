القبض على إرهابيين اثنين وتدمير 11 قنبلة بالجزائر

أعلن الجيش الجزائري، الأربعاء، القبض على إرهابيين اثنين وتدمير 11 قنبلة يدوية الصنع على حدود الجزائر وليبيا.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن وحدات للجيش الوطني تمكنت خلال الأسبوع الحالي من كشف وتدمير 11 قنبلة يدوية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بولايات تبسة (شرق) والمدية والشلف (وسط) والجلفة (جنوب) البلاد.

كما ألقى الجيش الجزائري القبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة ورقلة الحدودية مع ليبيا وتلمسان.

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وضبطت قوات الجيش كميات ضخمة من المخدرات، خلال دورية بحث وتفتيش قرب منطقة "جنيّن بورزڨ" بولاية النعامة، وأخرى في منطقة "بني ونيف" التابعة لمحافظة بشار بالجنوب الغربي للبلاد.

وأكد البيان أن هذه العمليات المتواصلة تهدف إلى مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة، كما تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقوات الجيش بمختلف ربوع البلاد.

وتعهد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، فبراير/ شباط الماضي، بالقضاء على فلول الإرهاب الذين بات يصطلح على تسميتهم بـ"الشراذم الضالة".

وتمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية من القضاء على نحو 10 إرهابيين منذ بداية العام الحالي في عدة مناطق، خصوصاً بوسط البلاد حيث كانت "معقلهم الرئيسي" سنوات التسعينيات.