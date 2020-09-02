العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.. تعاون قائم على السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على هامش الزيارة التاريخية التي يقوم بها الوفدان الأمريكي والإسرائيلي لدولة الإمارات، عقب الاتفاق على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل الشهر الماضي التقت ”الخليج 365” مع أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي شكر دولة الإمارات على حسن الضيافة، وأكد على الأهمية التاريخية للزيارة.
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كما أشار جندلمان إلى أن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية ستكون طبيعية، وأنه سيتم دفع اتفاقية السلام إلى الأمام من خلال زيادة التعاون بين البلدين، مع محاولة توسيع عملية السلام حيث تستعد دول أخرى بالمنطقة للانضمام إلى النهج نفسه.
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ومن أبوظبي وجه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، دعوة إلى القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات من أجل الوصول إلى تسوية نهائية، مؤكدا أن بلاده جاهزة لاستئناف المفاوضات في أي وقت يحدده الجانب الفلسطيني، داعيا إلى الكف عن المتاجرة بالقضية.
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