الحكومة السورية تؤدي اليمين.. والأسد يطالبها بمكافحة الفساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدت الحكومة السورية الجديدة، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد، الذي أكد أن أبرز أولوياتها مكافحة الفساد.



وقال الأسد، خلال كلمته عقب أداء الحكومة اليمين، إن "النقطة الأولى في مشروع الإصلاح الإداري الذي أعلن عنه منذ حوالي 3 سنوات، هي الحكومة السليمة أو المؤسسة السليمة في الإدارة السليمة".

وأشار خلال ترؤسه الاجتماع مع الوزارة إلى أن "أولويات الحكومة وأولها مشروع الإصلاح الإداري، فلا يمكن أن تكون هناك إدارة سيئة وحكومة سليمة"، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وشدد على ملف مكافحة الفساد، موضحا أن "المؤسسات السورية ثبتت خلال المرحلة الماضية بالفعل سياسة مضادة للفساد".

وأقر بانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وأن الحكومة بحاجة إلى جهود مضاعفة لمواجهته.

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وكان الرئيس السوري أصدر في 30 أغسطس/آب الماضي، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس، والذي تضمن تغيير 14 وزيرا.

وبحسب المرسوم الرئاسي، فإن الحكومة السورية تضم 28 وزيرا إضافة إلى 4 وزراء دولة، واحتفظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والإعلام بمناصبهم.

وجرى تكليف عرنوس بتشكيل الحكومة السورية الجديدة الثلاثاء الماضي، بعد توليه منصبه في 11 يونيو/حزيران الماضي عقب إقالة رئيس الوزراء عماد خميس.

وتعد حكومة عرنوس هي السادسة منذ اندلاع الحرب في سوريا مارس/آذار 2011.

ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، شهدت سوريا إجراء انتخابات برلمانية، كان قد تم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل/نيسان الماضي، على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).