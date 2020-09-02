قيس سعيد ملمحا للإخوان: سنقف جبهة واحدة ضد "الخونة"

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيقف في جبهة واحدة مع حكومة هشام المشيشي لمواجهة الكثير من "الخونة" وأذيال الاستعمار الذين باعوا ضمائرهم ووطنهم، في إشارة لحركة النهضة الإخوانية.



جاء ذلك خلال مراسم أداء اليمين الدستورية لحكومة المشيشي الجديدة، اليوم الأربعاء.

وأكد الرئيس التونسي، أن هذه الحكومة مقبلة على وضع معقد وصعب خاصة وأن هناك من يتحايل على الدستور وهم من وضعوه، في إشارة لحركة النهضة.

وأوضح سعيد، أنه سيكون لهم بالمرصاد لأن الشعب التونسي يعلم كل الخفايا وسيبقون عبرة لمن يعتبر، وسيبقون كعروش نخل خاوية ليس لهم مكان في هذه الأرض.

Advertisements

واعتبر أن من خان وطنه وباع ذمته وخان الأمانة مصيره مزبلة التاريخ.

وتابع أنه خلال المشاورات حول الحكومة قد احترم المقامات بالرغم من أن البعض لا يستحق مثل هذا الاحترام، وإنما يستحق الاحتقار والازدراء، في إشارة لراشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة. الإخوانية.

وتابع قائلًا:"سيأتي اليوم الذي يعرف فيه التونسيون جميع الحقائق والدسائس والمؤامرات التي حيكت في الغرف المظلمة لخيانة الوطن بدون استثناء إلا إذا كان هناك حائل يتعلق بواجب التحفظ والاحتراز".

وأشار الرئيس التونسي، "أعلم دقائق الأمور بتفاصيلها وأقول لمن قال إنه تسلل للقصر الرئاسي ويعرف كل الخفايا أنه واهم لأنني أعلم أكثر مما يعرفون".

وأكد أنه يعلم ما دار في الأيام والأشهر الماضية تحت جنح الظلام ويعلم الصفقات التي تم إبرامها والخيانات والارتماء في حضن الاستعمار.

