برلسكوني في قبضة كورونا قبيل الانتخابات المحلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مكتب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، الأربعاء، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا وهو الآن قيد العزل المنزلي.



وقال مكتبه، في بيان، إن "برلسكوني (83 عاما) سيواصل العمل من منزله في أركوري بالقرب من ميلانو، وسيساهم في الحملات الانتخابية لمرشحي حزبه (إيطاليا..إلى الأمام) في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول".

وكانت إيطاليا قد سجلت، أقل من 1000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، الإثنين، حتى في ظل ارتفاع عدد مسحات الفحوص.

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وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه تم تسجيل 978 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حين تم إجراء حوالي 81000 فحص.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 857,824 شخصا على الأقل منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر/كانون الأول، بحسب أحدث تعداد استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 25,8 مليون إصابة مثبتة بالمرض.