"خليفة الانسانية" تعلن عن اغاثة عاجلة للمتضررين من الفيضانات بباكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة مباشرة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. ستقوم المؤسسة بتنفيذ اغاثه عاجلة للمتضررين من الفيضانات في جنوب باكستان، ومن المتوقع ان يصل عدد المستفيدين حسب الدراسة الأولية حوالي 75 ألف شخص في المناطق المتضررة.

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وتأتي هذه المساعدات العاجلة التي تقوم بها مؤسسة خليفة الإنسانية لمد يد المساعدة وترجمة الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة واستمرارمبادراتها الاغاثية والتنموية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ان المؤسسة وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة تقوم بالتنسيق مع سفارتنا في باكستان من اجل وضع خطة لتوزيع وايصال المساعدات للمتضررين في أسرع وقت ممكن، وتشمل المساعدات العاجلة في المرحلة الأولى الأدوية والخيام والبطانيات وحليب الأطفال وتستهدف المتضررين في مناطق إقليم السند الجنوبي، بسبب الفيضانات، التي غمرت أجزاء من الإقليم خصوصاً المدن والبلدات القريبة من مجرى نهر السند.